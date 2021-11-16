Арина Соболенко потерпела поражение на Итоговом турнире в Гвадалахаре

Новости Беларуси. Арина Соболенко зачехлила ракетку на Итоговом турнире в Гвадалахаре. Белоруска в третьем матче группы «Чичен-Ица» не смогла справиться с напором греческой теннисистки Марии Саккари, шестой номер мирового рейтинга, и уступила в трехсетовой дуэли – 6:7, 7:6, 3:6, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Отметим, что в первых двух отрезках игры участницы взяли по победе на тай-брейках. Однако решающий, с заметным преимуществом, был за Саккари. Девушки провели на кортах 2 часа 47 минут. Теперь гречанку в полуфинале поджидает эстонка Анетта Контавейт, восьмая в табеле о рангах. А вот второй поединок будет испанским дерби, где сойдутся Бадоса и Мугуруса.