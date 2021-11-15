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Квалификация ЧЕ-2022. Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Сербии

15 ноября 2021 22:22
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси уступила Сербии в первом матче плей-офф квалификации чемпионата Европы по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Квалификация ЧЕ-2022. Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Сербии-1

Первый тайм оказался удачным для хозяев. Они забили два оставшихся без ответа мяча. Во второй 20-минутке сербы увеличили отрыв. Белорусы навязали борьбу, но сократить отставание не получилось. Проигрыш – 1:3. Следующее противостояние команды проведут уже 17 ноября в Минске. По итогам двух дуэлей и определится последний обладатель путевки на футзальный Евро-2022.  

# Мини-футбол # Фотофакт

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