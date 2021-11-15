Квалификация ЧЕ-2022. Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла команде Сербии

Первый тайм оказался удачным для хозяев. Они забили два оставшихся без ответа мяча. Во второй 20-минутке сербы увеличили отрыв. Белорусы навязали борьбу, но сократить отставание не получилось. Проигрыш – 1:3. Следующее противостояние команды проведут уже 17 ноября в Минске. По итогам двух дуэлей и определится последний обладатель путевки на футзальный Евро-2022.