КХЛ. Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Локомотиву»

Новости Беларуси. В рамках Континентальной хоккейной лиги «Динамо-Минск» на домашней арене уступил ярославскому «Локомотиву», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Противостояние можно назвать принципиальным, ведь в турнирной таблице «зубры» опережали «локо» всего на один балл. При этом статистика дружин схожа. В последних пяти своих встречах обе команды одержали лишь две победы.

Начался поединок с яркой и неуступчивой борьбы, и на первый перерыв команды ушли при счете 2:2. Второй отрезок был богат на реализованные моменты. К сожалению, в основном все залетало в ворота минчан. И гости ощутимо вырвались вперед. В начале последней 20-минутки на табло горели цифры 5:3 в пользу россиян. Игра продолжилась, к сожалению, в одни ворота. «Динамо-Минск» разгромно уступило «Локомотиву» – 3:7.