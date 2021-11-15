Хоккеисты «Гомеля» отыгрались с 0:3 и победили жлобинский «Металлург»

Экстралига вернулась. В понедельник, 15 ноября, в рамках чемпионата Беларуси по хоккею была сыграна первая после международного перерыва дуэль. В борьбу вступили лидеры турнирной таблицы и провели по-настоящему огненный поединок, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Гомель» на домашней арене принимал жлобинский «Металлург». В последний раз дружины встречались почти месяц назад. Тогда «волки» уступили дома в серии послематчевых буллитов 4:5. В этот раз лидеры чемпионата намерены были взять реванш. В первом тайме гости вышли вперед, трижды поразив ворота соперников. Во второй 20-минутке хозяева сначала сравняли, забросив за 2 минуты 3 шайбы, а после вырвались в лидеры.