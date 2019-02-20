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Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт

20 февраля 2019 10:59
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Новости Беларуси. Девятая ракетка в мировом рейтинге Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае.

Видео было опубликовано на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships».

Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт-1

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»

В этом городе сейчас проходит крупный теннисный турнир. В нем белоруска уже вышла в 1/8 финала

Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт-4

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»

В рамках официальных мероприятий, приуроченных к старту соревнований, Арина посетила Специализированную детскую больницу Аль-Джалила, где пообщалась и поиграла с детьми, а также подарила им сувениры.

Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт-7

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»

Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт-9

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»

Арина отметила, что ей нравится в Дубае. «Это невероятный город».

Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт-12

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»

Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт-14

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»

Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт-16

Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»

Спортсменка пожелала юным пациентам скорейшего выздоровления.

Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт» (читайте далее).  

# Теннис # Арина Соболенко # Фотофакт

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