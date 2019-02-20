Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае: фотофакт

Новости Беларуси. Девятая ракетка в мировом рейтинге Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае.
Видео было опубликовано на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships».
Новости Беларуси. Девятая ракетка в мировом рейтинге Арина Соболенко посетила детскую больницу в Дубае.
Видео было опубликовано на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships».
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»
В этом городе сейчас проходит крупный теннисный турнир. В нем белоруска уже вышла в 1/8 финала.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»
В рамках официальных мероприятий, приуроченных к старту соревнований, Арина посетила Специализированную детскую больницу Аль-Джалила, где пообщалась и поиграла с детьми, а также подарила им сувениры.
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»
Арина отметила, что ей нравится в Дубае. «Это невероятный город».
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»
Скриншот из видео, опубликованного на YouTube-канале «Dubai Duty Free Tennis Championships»
Спортсменка пожелала юным пациентам скорейшего выздоровления.
Большое интервью Арины Соболенко: «Порой так хочется сладкого, что аж трясёт» (читайте далее).