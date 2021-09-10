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На I Играх СНГ у белорусов 53 медали. Разыграют награды ещё в пяти видах спорта

10 сентября 2021 14:56
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Новости Беларуси. В предпоследний соревновательный день первых Игр СНГ, которые принимает Казань, участники разыграют медали в пяти видах спорта, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На награды претендуют и белорусы.

На I Играх СНГ у белорусов 53 медали. Разыграют награды ещё в пяти видах спорта-1

Отметим, после девяти дней мультифорума в медальном зачете наша страна находится на пятой позиции – 53 медали, семь золотых. Первое место по-прежнему у хозяев – 165 наград, 95 наивысшей пробы.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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