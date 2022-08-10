ЧБ по футболу: Олег Патоцкий признан автором лучшего гола

В столичном принципиальном дерби против «Минска» дубль форварда помог «бело-синим» одержать победу с итоговым счетом 3:1. Благодаря виктории «динамовцы» сместили с пятой позиции минчан в турнирной таблице. Автором же самого красивого гола 16-го тура был признан полузащитник «Ислочи» Олег Патоцкий. На 9-й минуте поединка со «Слуцком» он открыл счет в поединке, нанеся впечатляющий удар с линии штрафной.