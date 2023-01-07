Это фаворит турнира, но мы старались не смотреть на это. ВК «Минчанка» уступила московскому «Динамо»

Волейбольная «Минчанка» провела очередной домашний поединок в рамках российской Суперлиги. На этот раз на своей площадке наша команда не смогла справиться с лидером турнирной таблицы московским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Волейбольная «Минчанка» провела очередной домашний поединок в рамках российской Суперлиги. На этот раз на своей площадке наша команда не смогла справиться с лидером турнирной таблицы московским «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соперницы приехали в белорусскую столицу в статусе фаворитов. И уже на старте дуэли дела у наших девушек не заладились. Первые два сета подопечные Сергея Юркина уступили со счетом 16:25 и 15:25. В третьей партии завязалась упорная борьба. В самый ответственный момент «Минчанка» смогла сохранить хладнокровие и записать в свой актив третий сет – 25:23. Однако, чтобы перевернуть ход встречи, мастерства белорускам не хватило. В четвертой партии наши девушки уступили 17:25. Как итог – победа «Динамо», 3:1.
Сергей Юркин, главный тренер ВК «Минчанка»:
То, что «Динамо-Москва» – фаворит этого турнира, это очевидно. Но мы старались не смотреть на это, все равно пытаться из этого даже что-то для себя полезного сделать. Конечно, провалились в стандартных ситуациях. Для меня это было немного удивительным, поскольку предыдущие тур-два мы довольно стабильно играли и в защите, и при своей же подаче мы доставали гораздо больше мячей. И реализация атаки после нашего приема тоже была немного выше, чем сегодня.
Константин Ушаков, главный тренер ВК «Динамо-Москва»:
Хорошо играли две партии, немножко сделали замен, потеряли нить игры, появилась какая-то неуверенность, но хорошо, что нашли свою игру в четвертой партии, завершили матч победой.
Следующий поединок «Минчанка» проведет на выезде. 13 января дружина Сергея Юркина сыграет против команды «Динамо-Казань».
Подписывайтесь на нас в Telegram!