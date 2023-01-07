Это фаворит турнира, но мы старались не смотреть на это. ВК «Минчанка» уступила московскому «Динамо»

Соперницы приехали в белорусскую столицу в статусе фаворитов. И уже на старте дуэли дела у наших девушек не заладились. Первые два сета подопечные Сергея Юркина уступили со счетом 16:25 и 15:25. В третьей партии завязалась упорная борьба. В самый ответственный момент «Минчанка» смогла сохранить хладнокровие и записать в свой актив третий сет – 25:23. Однако, чтобы перевернуть ход встречи, мастерства белорускам не хватило. В четвертой партии наши девушки уступили 17:25. Как итог – победа «Динамо», 3:1.

Сергей Юркин, главный тренер ВК «Минчанка»:

То, что «Динамо-Москва» – фаворит этого турнира, это очевидно. Но мы старались не смотреть на это, все равно пытаться из этого даже что-то для себя полезного сделать. Конечно, провалились в стандартных ситуациях. Для меня это было немного удивительным, поскольку предыдущие тур-два мы довольно стабильно играли и в защите, и при своей же подаче мы доставали гораздо больше мячей. И реализация атаки после нашего приема тоже была немного выше, чем сегодня.