Прямой эфир

Арина Соболенко обыграла Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Брисбене

09 января 2026 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Арина Соболенко в четвртьфинале полутысячника в Брисбене обыграла американку Мэдисон Киз, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая ракетка мира справилась с соперницей за два сета, установив в обоих счет 6:3. 

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):
Это место особенное. Я всегда здесь играю великолепно. Я рада вернуться в полуфинал и надеюсь, что смогу показывать свой лучший теннис каждый раз, когда буду выступать здесь. Мэдисон – отличная теннисистка. Всегда приходится вести с ней упорную борьбу. Я пыталась сосредоточиться, стараться подавать и оказывать на ее подачу как можно больше давления. Это все, о чем я думала. Она агрессивна, и я старалась ответить ей той же скоростью.

Так белоруска проторила себе дорогу в стадию одной второй турнира. Встреча длилась полтора часа. Наша спортсменка реализовала 5 брейк-поинтов из 11, выполнила 5 подач на вылет и допустила две двойные ошибки. В полуфинале Арину ждет чешка Каролина Мухова, которая ранее переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Будущая соперница – 20-я в рейтинге WTA. 

# Арина Соболенко # Теннис

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в выездном матче КХЛ
08 января 2026 20:27

Хоккеисты минского «Динамо» уступили «Северстали» в выездном матче КХЛ

Белорусы выступили на индивидуальной гонке на этапе чемпионата России по биатлону
08 января 2026 11:43

Белорусы выступили на индивидуальной гонке на этапе чемпионата России по биатлону

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене
08 января 2026 11:40

Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене