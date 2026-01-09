Арина Соболенко обыграла Мэдисон Киз в четвертьфинале турнира в Брисбене

Арина Соболенко в четвртьфинале полутысячника в Брисбене обыграла американку Мэдисон Киз, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Первая ракетка мира справилась с соперницей за два сета, установив в обоих счет 6:3.

Арина Соболенко, первая ракетка мира (Беларусь):

Это место особенное. Я всегда здесь играю великолепно. Я рада вернуться в полуфинал и надеюсь, что смогу показывать свой лучший теннис каждый раз, когда буду выступать здесь. Мэдисон – отличная теннисистка. Всегда приходится вести с ней упорную борьбу. Я пыталась сосредоточиться, стараться подавать и оказывать на ее подачу как можно больше давления. Это все, о чем я думала. Она агрессивна, и я старалась ответить ей той же скоростью.

Так белоруска проторила себе дорогу в стадию одной второй турнира. Встреча длилась полтора часа. Наша спортсменка реализовала 5 брейк-поинтов из 11, выполнила 5 подач на вылет и допустила две двойные ошибки. В полуфинале Арину ждет чешка Каролина Мухова, которая ранее переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Будущая соперница – 20-я в рейтинге WTA.