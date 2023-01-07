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Арина Соболенко обыграла Ирину-Камелию Бегу и попала в финал турнира в Аделаиде

07 января 2023 19:45
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Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира категории 500 в австралийской Аделаиде. В полуфинале пятая ракетка планеты нанесла поражение румынке Ирине Бегу – 6:3, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Арина Соболенко обыграла Ирину-Камелию Бегу и попала в финал турнира в Аделаиде-1

Соперницей белоруски в финале станет представительница Чехии Линда Носкова. В полуфинальном поединке Линда неожиданно дала бой второй ракетке мира Унс Джабир из Туниса и выиграла со счетом 6:3, 1:6, 6:3. Отметим, в четвертьфинале представительницей Чехии была бита еще одна белоруска Виктория Азаренко. Финальный матч пройдет завтра, 8 января. Ранее Соболенко и Носкова не встречались. Для Арины это будет 19-й финал. В 10 из них она побеждала.

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# Теннис # Арина Соболенко # Ирина-Камелия Бегу # Виктория Азаренко # Линда Носкова # Фотофакт

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