Арина Соболенко обыграла Ирину-Камелию Бегу и попала в финал турнира в Аделаиде

Арина Соболенко вышла в финал теннисного турнира категории 500 в австралийской Аделаиде. В полуфинале пятая ракетка планеты нанесла поражение румынке Ирине Бегу – 6:3, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт»

Соперницей белоруски в финале станет представительница Чехии Линда Носкова. В полуфинальном поединке Линда неожиданно дала бой второй ракетке мира Унс Джабир из Туниса и выиграла со счетом 6:3, 1:6, 6:3. Отметим, в четвертьфинале представительницей Чехии была бита еще одна белоруска Виктория Азаренко. Финальный матч пройдет завтра, 8 января. Ранее Соболенко и Носкова не встречались. Для Арины это будет 19-й финал. В 10 из них она побеждала.