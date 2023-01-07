Старший тренер нацкоманды по конькобежному спорту: Головатюк и Нифонтова показали лучшие результаты сезона на ЧБ

Новости Беларуси. В Минске на конькобежном стадионе стартовал открытый чемпионат Беларуси по спринтерскому многоборью. В состязаниях принимает участие основной состав национальной дружины, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Есть и атлеты, которые выступают вне конкурса. Это те, кто пока не имеет допуска из-за отсутствия сдачи необходимого временного норматива.

Отметим, данный старт является контрольным для белорусских конькобежцев. Сроки проведения сопоставимы с чемпионатом Европы, который в эти дни проходит в Норвегии. Основная задача – проверка готовности нашей сборной. По итогам турнира будет определена команда, которая выступит на чемпионате России. Он состоится в конце января в Иркутске.

Виталий Роговцев, старший тренер национальной команды по конькобежному спорту:

Первые результаты лидеров не могут не радовать. Игнат Головатюк и Анна Нифонтова, лидеры нашей спринтерской команды, показали лучшие результаты сезона этого на нашем катке на чемпионате Беларуси. Мы постепенно набираем форму, у нас первая часть сезона уже позади. Это был первый пик формы, мы готовились к чемпионату России по отдельным дистанциям, который прошел буквально в конце декабря. Сейчас мы начинаем готовить команду ко второй части сезона. Это январь-февраль. Это чемпионат России в конце января и финал Кубка России в конце февраля. То есть это тоже сроки, сопоставимые с международными соревнованиями, это финалы Кубка мира, чемпионата мира, чемпионата Европы. Поэтому мы в любом случае находимся в фокусе.

7 января конькобежцы соревновались на дистанциях 500 и 1 000 метров. А уже завтра, 8 января, определятся чемпионы страны и состоится церемония награждения победителей и призеров.