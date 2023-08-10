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Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку и вышла 1/8 финала Монреаля

10 августа 2023 18:23
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Арина Соболенко вышла в 1/8 финала Монреаля. Это турнир категории 1 000, второй по значимости после Большого шлема, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко обыграла хорватскую теннисистку и вышла 1/8 финала Монреаля-1

10 августа утром белоруска в непростом поединке одолела 35-ю в топе Петру Мартич из Хорватии – 6:3, 7:6. В первой партии Арина со старта вышла вперед. Однако удерживать преимущество было довольно тяжело. В нескольких геймах завязывалась упорная борьба. Соболенко понадобилось 47 минут, чтобы оставить стартовый отрезок за собой. А вот во втором сете лидерство захватила уже Мартич. Арина с трудом смогла сократить разрыв. В итоге все решилось на тай-брейке. Отметим, этот отрезок длился еще дольше – 1 час 12 минут.

За билет в четвертьфинал турнира наша теннисистка поспорит с россиянкой, 18-й ракеткой планеты Людмилой Самсоновой. Матч состоится рано утром 11 августа.

# Теннис # Арина Соболенко # Петра Мартич # Людмила Самсонова # Фотофакт

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