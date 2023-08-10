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За день белорусы взяли более 20 медалей на II Играх стран СНГ

10 августа 2023 17:15
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Новости Беларуси. Честная борьба, накал страстей и, конечно, радость побед. Все это о II Играх стран СНГ. Еще один насыщенный соревновательный день подходит к концу. За места на пьедестале атлеты боролись в шести видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За день белорусы взяли более 20 медалей на II Играх стран СНГ-1

Россыпь наград принесли выступления наших стрелков. Они положили в общую копилку семь медалей. Звездно выступили на соревнованиях по современному пятиборью наши девушки. Они завоевали две награды высшей пробы и серебро. Вклад в общее дело внесли боксеры и пловцы. Всего за 10 августа медальный фонд нашей сборной прибавил более 20 медалей.

# Игры стран СНГ # Фотофакт

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