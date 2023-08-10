За день белорусы взяли более 20 медалей на II Играх стран СНГ

Новости Беларуси. Честная борьба, накал страстей и, конечно, радость побед. Все это о II Играх стран СНГ. Еще один насыщенный соревновательный день подходит к концу. За места на пьедестале атлеты боролись в шести видах спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.