Белорусы вышли в финал II Игр стран СНГ по таиландскому боксу

Михаил Якимович – финалист турнира по таиландскому боксу II Игр стран СНГ. Бой прошел в Летнем амфитеатре в Витебске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Михаил Якимович – финалист турнира по таиландскому боксу II Игр стран СНГ. Бой прошел в Летнем амфитеатре в Витебске, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В полуфинальной схватке в весовой категории до 63,5 килограммов он был сильнее бойца из Узбекистана. Уже 13 августа белорус сразится за чемпионство.
Михаил Якимович, финалист турнира:
Не могу сказать, что это было легко, потому что это был первый бой, а первые бои самые тяжелые, зачастую тяжелее, чем сами финалы. Соперник хорошего уровня, не новичок точно. Молодой, как и все здесь практически. Что могу сказать? Выиграл уверенно красиво, думаю, всем понравилось. Иду в финал только за золотом. Вся моя команда уже как мои родственники. Родители работают – обычные трудяги, возможности приехать не было. Смотрят трансляцию, болеют, переживают тоже. Ребята, приглашаю всех на финалы, вы увидите зрелищные и яркие бои. Никто не пожалеет.
Также в полуфинал вышли еще два белорусских бойца. Это Евгений Федорчик и Артем Варивоцкий. Схватки 1/2 пройдут в пятницу, 11 августа, и в субботу. В четверг соревнования по таиландскому боксу посетил президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.