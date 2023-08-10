Белорусы вышли в финал II Игр стран СНГ по таиландскому боксу

Михаил Якимович, финалист турнира:

Не могу сказать, что это было легко, потому что это был первый бой, а первые бои самые тяжелые, зачастую тяжелее, чем сами финалы. Соперник хорошего уровня, не новичок точно. Молодой, как и все здесь практически. Что могу сказать? Выиграл уверенно красиво, думаю, всем понравилось. Иду в финал только за золотом. Вся моя команда уже как мои родственники. Родители работают – обычные трудяги, возможности приехать не было. Смотрят трансляцию, болеют, переживают тоже. Ребята, приглашаю всех на финалы, вы увидите зрелищные и яркие бои. Никто не пожалеет.