Арина Соболенко о предстоящем матче с Сереной Уильямс: думаю, это большой вызов – выходить на корт против таких теннисисток

12 февраля белорусская теннисистка в двух сетах обыграла представительницу США Энн Ли – 6:3, 6:1. Чтобы одолеть 69-ю ракетку мира, Арине понадобился всего час. В 1/8 Соболенко предстоит сыграть против грозной соперницы – Серены Уильямс. Матч состоится в воскресенье, 14 февраля.

Арина Соболенко, участница Australian Open:

Серена – тяжелая соперница и прекрасная спортсменка. Думаю, это большой вызов – выходить на корт против таких теннисисток. Когда я подростком впервые смотрела матч Серены, думала, что она очень мощная. Я тоже хотела такой быть и доминировать в туре, как она. Я никогда против нее не играла. В предстоящем матче хочу себя порадовать.

К слову, в парном разряде дуэт Соболенко и Мертенс сегодня без борьбы вышел в следующую стадию, так как их соперницы Эшли Барти и Дженнифер Брэди снялись с турнира.