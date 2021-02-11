«Динамо-Брест» в товарищеском матче обыграло луцкую «Волынь». Вот итоговый счёт

Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому соревновательному сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Товарищеский матч провело брестское «Динамо».
Дома белорусы обыграли луцкую «Волынь».
Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому соревновательному сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Товарищеский матч провело брестское «Динамо».
Дома белорусы обыграли луцкую «Волынь».
Судьбу поединка решил единственный точный удар. На 67-й минуте отличился 23-летний камерунский нападающий Джуниор Нгеде. Достойного ответа у представителя второго украинского дивизиона просто не нашлось.