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«Динамо-Брест» в товарищеском матче обыграло луцкую «Волынь». Вот итоговый счёт

11 февраля 2021 23:30
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Новости Беларуси. Белорусские футбольные клубы продолжают готовиться к новому соревновательному сезону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Товарищеский матч провело брестское «Динамо».

Дома белорусы обыграли луцкую «Волынь».

«Динамо-Брест» в товарищеском матче обыграло луцкую «Волынь». Вот итоговый счёт-1

Судьбу поединка решил единственный точный удар. На 67-й минуте отличился 23-летний камерунский нападающий Джуниор Нгеде. Достойного ответа у представителя второго украинского дивизиона просто не нашлось.

# Футбол # Джуниор Нгеде # Фотофакт

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