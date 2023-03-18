Арина Соболенко: «Моя цель – продолжать играть, побеждать и фокусироваться на себе»

Арина Соболенко продолжает победной поступью двигаться по турнирной сетке теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Накануне она пробилась в финал соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В матче за выход в титульный поединок белоруска обыграла представительницу Греции Марию Саккари. Оппонентка пыталась навязать нашей спортсменке борьбу, но более высокий класс Арины дал о себе знать. Она сломила сопротивление соперницы и выиграла в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Отличный сезон для Соболенко продолжится очередным финалом.

Арина Соболенко, финалистка теннисного турнира в Индиан-Уэллсе:

Я очень сконцентрирована. На игре, на развитии. Моя цель – продолжать играть, побеждать и фокусироваться на себе. Я понимала, что на данном турнире я одна из фаворитов. Но не делала акцент на этом. Приятно быть в этом списке, но мне все равно нужно работать.