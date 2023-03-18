Арина Соболенко: «Моя цель – продолжать играть, побеждать и фокусироваться на себе»

Арина Соболенко продолжает победной поступью двигаться по турнирной сетке теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Накануне она пробилась в финал соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Арина Соболенко продолжает победной поступью двигаться по турнирной сетке теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. Накануне она пробилась в финал соревнований, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В матче за выход в титульный поединок белоруска обыграла представительницу Греции Марию Саккари. Оппонентка пыталась навязать нашей спортсменке борьбу, но более высокий класс Арины дал о себе знать. Она сломила сопротивление соперницы и выиграла в двух сетах со счетом 6:2, 6:3. Отличный сезон для Соболенко продолжится очередным финалом.
Арина Соболенко, финалистка теннисного турнира в Индиан-Уэллсе:
Я очень сконцентрирована. На игре, на развитии. Моя цель – продолжать играть, побеждать и фокусироваться на себе. Я понимала, что на данном турнире я одна из фаворитов. Но не делала акцент на этом. Приятно быть в этом списке, но мне все равно нужно работать.
Соперницей Арины в поединке за главный трофей станет спортсменка из Казахстана Елена Рыбакина. Теннисистки уже хорошо знакомы и встречались лицом к лицу в финале открытого чемпионата Австралии, который завершился успехом для белоруски. Тогда она смогла выиграть в трех сетах. Как сложится дуэль на этот раз, выясним совсем скоро. Матч за чемпионский титул пройдет в ночь с 19 на 20 марта.
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