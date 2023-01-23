Арина Соболенко: моя цель – не дарить соперницам лёгких побед, это главное

Арина Соболенко впервые в карьере стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8-й почти за 1,5 часа была повержена представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Подробности .

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:

У нас у всех одни и те же цели. Я бы сказала, что действительно стараюсь быть профессионалом на корте, делаю все от себя зависящее в каждом матче. Моя цель – не дарить соперницам легких побед. Это главное. Мне понадобилось время, чтобы понять: негатив на корте не поможет. Что нужно всегда верить в себя и делать все возможное, чтобы отыграться или победить.