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Арина Соболенко: моя цель – не дарить соперницам лёгких побед, это главное

23 января 2023 19:23
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Арина Соболенко впервые в карьере стала четвертьфиналисткой открытого чемпионата Австралии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В 1/8-й почти за 1,5 часа была повержена представительница Швейцарии Белинда Бенчич. Подробности.  

Арина Соболенко: моя цель – не дарить соперницам лёгких побед, это главное-1

Арина Соболенко, четвертьфиналистка турнира:  
У нас у всех одни и те же цели. Я бы сказала, что действительно стараюсь быть профессионалом на корте, делаю все от себя зависящее в каждом матче. Моя цель – не дарить соперницам легких побед. Это главное. Мне понадобилось время, чтобы понять: негатив на корте не поможет. Что нужно всегда верить в себя и делать все возможное, чтобы отыграться или победить.  

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# Теннис # Арина Соболенко # Белинда Бенчич # Фотофакт

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