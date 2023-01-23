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Андрей Лошко признан первой звездой матча юниорской хоккейной лиги Квебека

23 января 2023 14:20
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Андрей Лошко продолжает демонстрировать незаурядную статистику в главной юниорской хоккейной лиге Квебека, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андрей Лошко признан первой звездой матча юниорской хоккейной лиги Квебека-1

Этой ночью наш форвард был признан первой звездой противостояния. Он отметился голом и трижды ассистировал партнерам. Таким образом, белорус набирает очки в уже девяти матчах кряду. Только за этот отрезок он заработал 8+11. А всего в его активе 50 результативных действий в 45 дуэлях. Показатель полезности +5.

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# Хоккей # Андрей Лошко # Фотофакт

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