Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open

Впервые в истории. Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал первого в сезоне мэйджора Открытого чемпионата Австралии по теннису. Так высоко по турнирной сетке на мельбурнских кортах она не забиралась никогда ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матч 1/8 финала с представительницей швейцарии Белиндой Бенчич получился достаточно упорным, но не более того. Соперница сходу сделала брейк. В оставшееся время Соболенко искала возможность отыграться. И это у нее получилось, причем даже не потребовался тай-брейк. Наша теннисная прима в итоге подобрала ключи к обороне соперницы и сумела ее взломать. Счет – 7:5.

Во второй партии превосходство белоруски было более очевидным. Она действовала агрессивно и напористо, как и подобает фаворитке. Борьба в основном завязывалась только на подаче швейцарки. Финальные цифры – 6:2. Соперницей Соболенко по четвертьфиналу будет представительница Хорватии Донна Векич.

Арина Соболенко, четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии по теннису:

Я хочу верить, что то, как я сейчас играю, то, как я сейчас действую на корте, поднимет мою карьеру на новый уровень. Это новое начало, и это уже следующий шаг. Итак, я действительно хочу верить, что это поможет мне.