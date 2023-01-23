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Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open

23 января 2023 08:41
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Впервые в истории. Белоруска Арина Соболенко вышла в четвертьфинал первого в сезоне мэйджора Открытого чемпионата Австралии по теннису. Так высоко по турнирной сетке на мельбурнских кортах она не забиралась никогда ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open-1

Матч 1/8 финала с представительницей швейцарии Белиндой Бенчич получился достаточно упорным, но не более того. Соперница сходу сделала брейк. В оставшееся время Соболенко искала возможность отыграться. И это у нее получилось, причем даже не потребовался тай-брейк. Наша теннисная прима в итоге подобрала ключи к обороне соперницы и сумела ее взломать. Счет – 7:5.

Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open-4

Во второй партии превосходство белоруски было более очевидным. Она действовала агрессивно и напористо, как и подобает фаворитке. Борьба в основном завязывалась только на подаче швейцарки. Финальные цифры – 6:2. Соперницей Соболенко по четвертьфиналу будет представительница Хорватии Донна Векич.

Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open-7

Арина Соболенко, четвертьфиналистка Открытого чемпионата Австралии по теннису:
Я хочу верить, что то, как я сейчас играю, то, как я сейчас действую на корте, поднимет мою карьеру на новый уровень. Это новое начало, и это уже следующий шаг. Итак, я действительно хочу верить, что это поможет мне.

Арина Соболенко впервые в карьере вышла в четвертьфинал Australian Open-10

А первой четвертьфиналисткой от Беларуси в Австралии стала Виктория Азаренко. Она в тяжелейшем трехсетовом противостоянии сломила сопротивление китаянки Линь Чжу. Соперницы провели на корте более 2,5 часа. В итоге наша теннисистка одержала волевую победу – 4:6, 6:1, 6:4. Азаренко остается единственной в сетке спортсменкой, кто когда-либо брал титул в Мельбурне. Также нужно отметить, что друг против друга белоруски смогут сыграть только если обе выйдут в финал.

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# Теннис # Арина Соболенко # Белинда Бенчич # Донна Векич # Линь Чжу # Виктория Азаренко # Фотофакт

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