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Егор Шарангович провёл 46-й матч в НХЛ

23 января 2023 14:12
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46-й матч в Национальной хоккейной лиге провел Егор Шарангович. Его клуб «Нью-Джерси» был сильнее в овертайме «Питтсбурга» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Егор Шарангович провёл 46-й матч в НХЛ-1

Белорус действовал в третьем звене, провел на льду более 12 минут, исполнил два броска в створ и завершил поединок с нулевым показателем полезности. А для «Дэвилс» нынешняя виктория стала шестой в последних семи дуэлях.

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# Хоккей # Егор Шарангович # Фотофакт

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