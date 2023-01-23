Егор Шарангович провёл 46-й матч в НХЛ

46-й матч в Национальной хоккейной лиге провел Егор Шарангович. Его клуб «Нью-Джерси» был сильнее в овертайме «Питтсбурга» – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус действовал в третьем звене, провел на льду более 12 минут, исполнил два броска в створ и завершил поединок с нулевым показателем полезности. А для «Дэвилс» нынешняя виктория стала шестой в последних семи дуэлях.