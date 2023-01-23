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Стали известны соперники хоккейной сборной Беларуси U-16 по турниру «Дети Азии»

23 января 2023 14:31
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Определены соперники хоккейной сборной Беларуси U-16 по турниру «Дети Азии». Все команды были разбиты по дивизионам согласно мастерству, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стали известны соперники хоккейной сборной Беларуси U-16 по турниру «Дети Азии»-1

Наша дружина попала в компанию к сильнейшим. Выступать предстоит в группе Б. Конкурентами будут дружины Уральского и Сибирского федеральных округов. Сами состязания пройдут с 23 февраля по 5 марта.

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# Хоккей # Фотофакт

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