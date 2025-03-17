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Никита Толопило помог «Абботсфорду» обыграть «Калгари Рэнглерс»

17 марта 2025 13:51
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Матч на ноль и звание первой звезды. Никита Толопило помог «Абботсфорду» обыграть «Калгари Рэнглерс» в одном из поединков АХЛ, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Зрители увидели только одну шайбу. Отличились зеленые. Наш страж ворот оставил владения в неприкосновенности, сделав 30 сейвов. За это был назван лучшим в команде. В сезоне у Толопило 30 игр, 14 викторий, 4 сухаря и процент отраженных бросков – 89,6. Данила Климович и Илья Соловьев ничем примечательным не запомнились. «Абботсфорд» идет в зоне плей-офф на 4-й позиции.

# Хоккей

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