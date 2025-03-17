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Соболенко проиграла Андреевой в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе

17 марта 2025 18:00
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Арина Соболенко проиграла Мирре Андреевой в финале теннисного турнира категории 1000 в американском Индиан-Уэллсе, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Соболенко проиграла Андреевой в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе-1

В решающем поединке первая ракетка планеты уступила 17-летней россиянке Мирре Андреевой. Белоруска уверенно оставила первый сет за собой, но затем игра соотечественницы пошла на спад, тогда как соперница наоборот сумела собраться после неудачного начала и прибавила во всех аспектах. У Соболенко не получилось вернуться в борьбу и в итоге она уступила с результатом – 6:2, 4:6, 3:6. Андреева выиграла свой 12-й матч подряд, после победы в Индиан-Уэллсе она поднялась на шестое место в рейтинге.

Соболенко проиграла Андреевой в финале турнира в американском Индиан-Уэллсе-3

Арина Соболенко, первая ракетка мира: 
Честно говоря, я сама себя обыграла. Я допустила много не вынужденных ошибок в важных моментах. Я просто позволила ей сыграть немного лучше. В начале все шло довольно ровно, а потом я допустила пару ошибок и она как бы поверила в себя. После этого я пыталась снова найти свой ритм, но в этот раз не получилось.

# Арина Соболенко # Теннис

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