ЧБ по хоккею: «Неман» сократил отставание от лидера турнирной таблицы на два очка

Новости Беларуси. Состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из противостояний «Неман» обыграл «Металлург». Отметим, гродненцы одолели «сталеваров» уже в четвертый раз за сезон. В первом периоде были заброшены две шайбы. Первыми отметились гости, затем жлобинцы сравняли.