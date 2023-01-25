ЧБ по хоккею: «Неман» сократил отставание от лидера турнирной таблицы на два очка

Новости Беларуси. Состоялись очередные матчи чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В одном из противостояний «Неман» обыграл «Металлург». Отметим, гродненцы одолели «сталеваров» уже в четвертый раз за сезон. В первом периоде были заброшены две шайбы. Первыми отметились гости, затем жлобинцы сравняли.
Во второй 20-минутке «Неман» дважды поразил ворота. «Металлург» ответил лишь единожды. А заключительный период остался безголевым. Итоговый счет 3:2 – «Неман» сильнее. Таким образом, гродненская дружина сократила отставание от лидирующего в турнирной таблице «Шахтера» на два очка. А на третье место вышел «Гомель», который справился с «Брестом».
Подписывайтесь на нас в Telegram!