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Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы в КХЛ

20 января 2024 14:32
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Хоккеисты минского «Динамо» уступили в стартовом поединке первой выездной серии нынешнего года в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. 20 января в Москве подопечные Дмитрия Квартальнова встречались с одним из лидеров Западной конференции – местным «Динамо», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хоккеисты минского «Динамо» уступили одноклубникам из Москвы в КХЛ-1

В первом отрезке зрители не увидели заброшенных шайб. Счет в матче открыли хозяева льда на пятой минуте второго периода усилиями Никиты Гусева. Однако довольно скоро минчане сравняли. Отличился Дмитрий Коробов. Но еще до ухода на перерыв Егор Римашевский вновь обеспечил москвичам преимущество. В заключительной 20-минутке москвичи лишь упрочили свои позиции и нанесли поражение «зубрам» со счетом 4:1.

Следующий поединок минчане проведут также на выезде в понедельник, 22 января, против питерского СКА.

# Хоккей

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