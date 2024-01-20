Первая ракетка мира Ига Швёнтек завершила борьбу на Открытом чемпионате Австралии

На Открытом чемпионате Австралии произошла пока главная сенсация турнира. Сегодня, 20 января, в третьем круге мэйджор покинула первая ракетка планеты Ига Швентек, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Польская теннисистка в трех сетах уступила 50-й в мировом рейтинге 19-летней Линде Носковой из Чехии – 6:3, 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 2 часа и 20 минут.

Таким образом, к четвертому раунду первого в сезоне турнира Большого шлема остались только две представительницы топ-10 – это наша Арина Соболенко и американка Кори Гауфф.