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Тяжелоатлет Юлиан Курлович завоевал медаль на юниорском чемпионате Европы

01 октября 2021 23:38
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Новости Беларуси. Очередная медаль появилась у сборной Беларуси, выступающей на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Увы, но 1 октября награда только малая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Тяжелоатлет Юлиан Курлович завоевал медаль на юниорском чемпионате Европы-1

Ее добыл Юлиан Курлович. Подняться на пьедестал удалось по итогам рывка. Были зафиксированы 158 килограммов.  

Тяжелоатлет Юлиан Курлович завоевал медаль на юниорском чемпионате Европы-4

А вот по сумме двух упражнений у нашего богатыря – вполне себе презентабельная 5 позиция.  

# Тяжелая атлетика # Юлиан Курлович # Фотофакт

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