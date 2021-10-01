Тяжелоатлет Юлиан Курлович завоевал медаль на юниорском чемпионате Европы

Новости Беларуси. Очередная медаль появилась у сборной Беларуси, выступающей на юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике. Увы, но 1 октября награда только малая, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ее добыл Юлиан Курлович. Подняться на пьедестал удалось по итогам рывка. Были зафиксированы 158 килограммов.