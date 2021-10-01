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Минское «Динамо» проиграло «Шахтёру» в центральном матче 25-го тура ЧБ по футболу

01 октября 2021 23:42
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло солигорскому «Шахтеру» в центральном матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Причем для хозяев все пошло не по плану практически сразу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наверняка столичные футболисты многое возлагали на этот поединок. В случае успеха они могли подняться на вторую ступень в таблице. Но не получилось. «Динамо» пропустило быстро. Уже на 4-й минуте отличился Бегунов. А в середине отрезка Иванович еще больше упрочил преимущество горняков.

Минское «Динамо» проиграло «Шахтёру» в центральном матче 25-го тура ЧБ по футболу-1

«Динамо» сподобилось на гол престижа только в компенсированное время. Но сути это не поменяло. Данная победа – 2:1 – позволяет «Шахтеру» значительно оторваться от БАТЭ в таблице. Во втором противостоянии вечера «Неман» минимально уступил «Руху» – 0:1.

# Футбол Беларуси # Роман Бегунов # Игор Иванович # Фотофакт

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