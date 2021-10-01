Минское «Динамо» проиграло «Шахтёру» в центральном матче 25-го тура ЧБ по футболу

Новости Беларуси. Минское «Динамо» проиграло солигорскому «Шахтеру» в центральном матче 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Причем для хозяев все пошло не по плану практически сразу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Наверняка столичные футболисты многое возлагали на этот поединок. В случае успеха они могли подняться на вторую ступень в таблице. Но не получилось. «Динамо» пропустило быстро. Уже на 4-й минуте отличился Бегунов. А в середине отрезка Иванович еще больше упрочил преимущество горняков.