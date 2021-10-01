Главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам в Раубичах: задачи стоят очень амбициозные, но пока всё идёт по плану

Новости Беларуси. Раубичи принимают Открытый чемпионат и первенство страны по лыжероллерам и кроссу. Этими соревнованиями лыжники закроют летний сезон и продолжат подготовку к зимней Олимпиаде в Пекине, до которой осталось всего несколько месяцев, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В этом виде спорта белорусы уже имеют на своем счету олимпийские лицензии на предстоящий мультифорум. В лидерах национальной команды у женщин значится Анастасия Кирилова, у мужчин – Александр Воронов. Собственно, именно они и возглавили итоговые протоколы проходящего чемпионата страны. Данный старт – это подготовка к финишной прямой перед зимней Олимпиадой.

Анастасия Кирилова, чемпионка Беларуси по лыжным гонкам:

Мы готовимся к Олимпийским играм, чемпионату мира. Надо изначально показать хорошие результаты на первых этапах Кубка мира. Готовимся. От первых этапов Кубка мира будет зависеть дальнейшее выступление. Боевое состояние, рабочее, чуть загруженное после гор. Стараемся и в этом состоянии выглядеть хорошо.

Андрей Коваленко, главный тренер сборной Беларуси по лыжным гонкам:

Задачи стоят очень амбициозные. Реально понимаем, что если с первых стартов мы будем где-то очень далеко, то, наверное, что-то не так делаем. Но пока вроде все по плану. Олимпиада в Китае, Олимпиада в горах. Мы реально понимаем, что есть определенные нюансы, поэтому для нас основополагающий этап будет Давос, это горы. Там мы будем уже смотреть, на что мы готовы реально.