Прямой эфир

Антон Смольский завоевал бронзу на международных стартах в Ханты-Мансийске

16 ноября 2024 12:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Ханты-Мансийске стартовал Кубок Международной лиги клубного биатлона с участием сильнейших белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу соревнований открыл мужской масс-старт. Лучшим из наших спортсменов стал Антон Смольский. Он завоевал бронзу. Лидер отечественной сборной продемонстрировал чистую стрельбу в стойке, а вот из положения лежа допустил четыре промаха. На последнем круге Антон обошел своего главного конкурента за медаль и в итоге финишировал третьим. 

В десятку сильнейших также заехали Иван Тулатин, он стал пятым, Дмитрий Лазовский финишировал шестым, Максим Воробей – девятым.

Что касается женской гонки, то у белорусок результаты скромнее. Лучшей из наших спортсменок стала Динара Смольская, она расположилась на восьмом месте. Анна Сола – 12-я.

# Биатлон # Динара Смольская # Антон Смольский

Другие новости рубрики

Все новости
Хоккеисты минского «Динамо» обыграли подмосковный «Витязь» в матче КХЛ
16 ноября 2024 12:18

Хоккеисты минского «Динамо» обыграли подмосковный «Витязь» в матче КХЛ

Минск принимает Международный научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта»
15 ноября 2024 18:28

Минск принимает Международный научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта»

Дмитрий Молош продлил контракт с «Торпедо-БЕЛАЗ»
15 ноября 2024 14:30

Дмитрий Молош продлил контракт с «Торпедо-БЕЛАЗ»