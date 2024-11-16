Антон Смольский завоевал бронзу на международных стартах в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске стартовал Кубок Международной лиги клубного биатлона с участием сильнейших белорусских и российских спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Программу соревнований открыл мужской масс-старт. Лучшим из наших спортсменов стал Антон Смольский. Он завоевал бронзу. Лидер отечественной сборной продемонстрировал чистую стрельбу в стойке, а вот из положения лежа допустил четыре промаха. На последнем круге Антон обошел своего главного конкурента за медаль и в итоге финишировал третьим.

В десятку сильнейших также заехали Иван Тулатин, он стал пятым, Дмитрий Лазовский финишировал шестым, Максим Воробей – девятым.

Что касается женской гонки, то у белорусок результаты скромнее. Лучшей из наших спортсменок стала Динара Смольская, она расположилась на восьмом месте. Анна Сола – 12-я.