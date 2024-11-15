Минск принимает Международный научный конгресс «Ценности, традиции и новации современного спорта»

Минск становится научной спортивной площадкой уже в третий раз. За два дня на форуме участники подняли более 80 тем, наиболее острых и актуальных в мировом спорте и туризме. Например, такие как современные технологии, методика, кадры, психология, киберспорт. В 2024 году в рамках мероприятия прошел еще и студенческий форум. Спикерами стали авторитетные отечественные специалисты, а также гости. Василий Чумаков, профессор Чайковского института физической культуры, к примеру, считает, что форсирование результатов в детском спорте можно остановить путем повышения квалификации тренерских кадров.

Василий Чумаков, профессор Чайковской государственной академии физической культуры и спорта: Одна из мер – это все-таки проведение курсов повышения коммуникации с тренерами. Есть комплекс каких-то мероприятий, в рамках достаточно длительного времени они, собственно, решаются. Здесь я в некоторой мере представляю не только вуз Чайковского, но и Союз биатлонистов России, в рамках которых я поднимаю эту проблему. В частности, буквально на днях создана комиссия по изменению нормативов классификации.

Сергей Репкин, ректор Белорусского государственного университета физической культуры и спорта:

Мы опровергаем все-таки те новомодные тренды, что сейчас можно всему научиться через интернет. Почему мы, собственно, на два дня уместили большое количество мастер-классов о том, что мы грамотно упаковываем эти знания. Скажу откровенно, пленарное заседание, которое мы планировали на два часа ровно, люди, когда уже выходили после, они говорили, что мы на второй час только разогрелись. И хотели еще продлить дискуссии. И мы для себя понимаем, что да, у нас это третий международный конгресс, он у нас проводится раз в два года. Но мы понимаем в том, что нашим специалистам, тренерам необходимо больше общения.

В конгрессе приняли участие более 800 человек из 13-ти стран.