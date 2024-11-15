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Дмитрий Молош продлил контракт с «Торпедо-БЕЛАЗ»

15 ноября 2024 14:30
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Дмитрий Молош остается возглавлять жодинский футбольный клуб «Торпедо-БЕЛАЗ». 42-летний белорусский тренер подписал с командой новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2026, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, специалист встал у руля в декабре 2021 года. За это время в его копилке 107 матчей и немало достижений. Жодинцы завоевывали Кубок и Суперкубок Беларуси, а также два года кряду становились медалистами Высшей лиги.

В текущем розыгрыше автозаводцы идут на третьем месте. В активе 55 очков после 27 туров. Команда уже гарантировала себе место не ниже третьего по итогам сезона.

# Дмитрий Молош # Футбол # Футбол Беларуси # Спорт Беларуси

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