Дмитрий Молош продлил контракт с «Торпедо-БЕЛАЗ»

Дмитрий Молош остается возглавлять жодинский футбольный клуб «Торпедо-БЕЛАЗ». 42-летний белорусский тренер подписал с командой новое соглашение, которое рассчитано до конца сезона-2026, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, специалист встал у руля в декабре 2021 года. За это время в его копилке 107 матчей и немало достижений. Жодинцы завоевывали Кубок и Суперкубок Беларуси, а также два года кряду становились медалистами Высшей лиги.

В текущем розыгрыше автозаводцы идут на третьем месте. В активе 55 очков после 27 туров. Команда уже гарантировала себе место не ниже третьего по итогам сезона.