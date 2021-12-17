Прямой эфир

Антон Смольский занял шестое место на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

17 декабря 2021 20:26
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты продолжают радовать результатами на этапах Кубка мира. И вновь ньюсмейкером стал Антон Смольский. Наш стреляющий лыжник по итогам спринта во французском Анси попал в цветочную церемонию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Антон Смольский занял шестое место на этапе Кубка мира по биатлону во Франции-1

Белорус достойно смотрелся на протяжении всей гонки. Да, скорости немного не хватило. Зато на огневых рубежах Смольский был безупречен. Как итог – отставание от победителя составило 26 с половиной секунды. Вне конкуренции был норвежский мэтр Йоханнес Бе.  

Антон Смольский занял шестое место на этапе Кубка мира по биатлону во Франции-4

Нельзя не отметить и другого нашего биатлониста. Дмитрий Лазовский, несмотря на то, что стартовал одним из первых, показал вполне приличный результат. У него – 19-я позиция в протоколе. Стрельбы были отработаны чисто. С нулем промахов закончил и Никита Лобастов. Но он был недостаточно быстр и финишировал 27-м. Роман Елетнов – 37-й, Максим Воробей – 54-й. Все наши спортсмены выступят в гонке преследования.  

# Биатлон # Антон Смольский # Йоханнес Бё # Дмитрий Лазовский # Никита Лобастов # Роман Елетнов # Максим Воробей # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович в финале ЧМ по короткой воде
17 декабря 2021 10:15

Белорусские пловцы Шкурдай и Шиманович в финале ЧМ по короткой воде

Сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников в групповой стадии Лиги наций нового сезона
16 декабря 2021 19:15

Сборная Беларуси по футболу узнала своих соперников в групповой стадии Лиги наций нового сезона

Молодёжная сборная Беларуси выиграла у казахов в рамках первого дивизиона ЧМ по хоккею
16 декабря 2021 19:13

Молодёжная сборная Беларуси выиграла у казахов в рамках первого дивизиона ЧМ по хоккею