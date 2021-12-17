Антон Смольский занял шестое место на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты продолжают радовать результатами на этапах Кубка мира. И вновь ньюсмейкером стал Антон Смольский. Наш стреляющий лыжник по итогам спринта во французском Анси попал в цветочную церемонию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус достойно смотрелся на протяжении всей гонки. Да, скорости немного не хватило. Зато на огневых рубежах Смольский был безупречен. Как итог – отставание от победителя составило 26 с половиной секунды. Вне конкуренции был норвежский мэтр Йоханнес Бе.