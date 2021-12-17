Антон Смольский занял шестое место на этапе Кубка мира по биатлону во Франции
Новости Беларуси. Белорусские биатлонисты продолжают радовать результатами на этапах Кубка мира. И вновь ньюсмейкером стал Антон Смольский. Наш стреляющий лыжник по итогам спринта во французском Анси попал в цветочную церемонию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорус достойно смотрелся на протяжении всей гонки. Да, скорости немного не хватило. Зато на огневых рубежах Смольский был безупречен. Как итог – отставание от победителя составило 26 с половиной секунды. Вне конкуренции был норвежский мэтр Йоханнес Бе.
Нельзя не отметить и другого нашего биатлониста. Дмитрий Лазовский, несмотря на то, что стартовал одним из первых, показал вполне приличный результат. У него – 19-я позиция в протоколе. Стрельбы были отработаны чисто. С нулем промахов закончил и Никита Лобастов. Но он был недостаточно быстр и финишировал 27-м. Роман Елетнов – 37-й, Максим Воробей – 54-й. Все наши спортсмены выступят в гонке преследования.