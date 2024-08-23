Антон Смольский стал победителем в спринтерской гонке на ЧБ по летнему биатлону

У мужчин в спринтерской гонке на 10 километров уверенную победу одержал Антон Смольский. Стать лучшим серебряному призеру Олимпиады в Пекине не помешал один промах на огневых рубежах. Чуть больше минуты чемпиону уступил Дмитрий Лазовский – у него два промаха. Бронзовым призером стал Иван Тулатин. В женском спринте на семь с половиной километров лучший результат показала Анна Сола. Серебро в активе Аделины Сабитовой. Бронзовую награду завоевала Динара Смольская, вернувшаяся в биатлон после рождения сына. Также сегодня в преследовании соревновались юноши. Лучшим стал Александр Шикун. Завершится чемпионат Беларуси в субботу масс-стартами и гонками преследования.