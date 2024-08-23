Футболисты минского «Динамо» уступили «Андерлехту» в матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Поединок прошел в венгерском Мезекевешде. Белорусская команда достойно сражалась, но не смогла добиться положительного результата. Быстрый гол, забитый на 9-й минуте после подачи с углового защитником Аугустинссоном, стал единственным в этой встрече.

Вадим Скрипченко, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Во втором тайме смелее стали, стали появляться моменты. В первом тайме надо было выдержать, потому что знали, что эта та команда, которая умеет обращаться с мячом, хорошо комбинирует, хорошая полузащитная линия. Хорошо обороняясь, важно было контратакующую свою манеру тоже использовать, чтобы находить какие-то голевые ситуации. Стали появляться у нас моменты, но игра тем и прекрасна, что надо реализовывать те моменты, которые были. Поражение, которое, возможно, оставляет нам теоретические шансы на проход в следующий раунд. Хотя понимаем, насколько в Бельгии будет непросто.

В целом, считаю, выглядели достойно сегодня за счет организации игры. Единственное, чего нам не хватило, – забей мы один гол из тех моментов, которые были, возможно, наш эмоциональный фон был бы намного выше