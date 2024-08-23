Белорусские прыгуны приняли участие в финальном этапе серии «Высота» в Златоусте – результаты

Сильнейшие представители прыжковых дисциплин Беларуси и России демонстрируют свое мастерство в Златоусте. В прыжках в высоту серебряным призером стала наша Карина Демидик. Результат рекордсменки Беларуси – 1,93 метра. Лучше выступила лишь россиянка Мария Кочанова – 1,95 метра. А вот Матвей Волков в прыжках с шестом остановился в шаге от пьедестала, покорив лишь начальную высоту – 5.40. Выступить лучше нашему спортсмену помешало повреждение. Победил в этом виде россиянин Тимур Моргунов. Золотой результат – 5 метров 72 сантиметра.