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Белорусские прыгуны приняли участие в финальном этапе серии «Высота» в Златоусте – результаты

23 августа 2024 15:49
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Белорусские прыгуны приняли участие в финальном этапе серии «Высота», рассказали в программе «СТВ-Спорт».


 

Белорусские прыгуны приняли участие в финальном этапе серии «Высота» в Златоусте – результаты-1

Сильнейшие представители прыжковых дисциплин Беларуси и России демонстрируют свое мастерство в Златоусте. В прыжках в высоту серебряным призером стала наша Карина Демидик. Результат рекордсменки Беларуси – 1,93 метра. Лучше выступила лишь россиянка Мария Кочанова – 1,95 метра. А вот Матвей Волков в прыжках с шестом остановился в шаге от пьедестала, покорив лишь начальную высоту – 5.40. Выступить лучше нашему спортсмену помешало повреждение. Победил в этом виде россиянин Тимур Моргунов. Золотой результат – 5 метров 72 сантиметра.

# Спортивные соревнования

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