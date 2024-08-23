Результаты белорусок на юношеском ЧМ по борьбе в Иордании

Сегодня, 23 августа, на юношеском чемпионате мира по борьбе, который проходит в Иордании, две белоруски выступали в утешительном турнире в надежде на бронзовые награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня, 23 августа, на юношеском чемпионате мира по борьбе, который проходит в Иордании, две белоруски выступали в утешительном турнире в надежде на бронзовые награды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В весовой категории до 46 килограммов Эльвира Багирова уступила финке Джозефине Туоминен и потеряла шансы взойти на пьедестал. В весе до 69 кг Ульяна Лапаник потерпела поражение от японки Ака Учияма со счетом 0:5 и также выбыла из дальнейшей борьбы.