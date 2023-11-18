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Анна Соло завоевала серебряную медаль масс-старта Международной лиги биатлона

18 ноября 2023 13:00
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Белорусская биатлонистка Анна Сола завоевала серебряную медаль масс-старта Международной лиги клубного биатлона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анна Соло завоевала серебряную медаль масс-старта Международной лиги биатлона-1

Землячка показала хорошую скорость ходом, но обогнать россиянку Анастасию Горееву не позволили промахи на огневых рубежах. По итогам первого соревновательного дня в копилке сборной Беларуси три медали.

Ранее серебро мужского масс-старта завоевал Антон Смольский, бронзу – Никита Лобастов. Состязания продолжаться 19 ноября гонками преследования.

# Биатлон # Анна Сола # Антон Смольский # Никита Лобастов # Фотофакт

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