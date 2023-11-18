Анна Соло завоевала серебряную медаль масс-старта Международной лиги биатлона

Землячка показала хорошую скорость ходом, но обогнать россиянку Анастасию Горееву не позволили промахи на огневых рубежах. По итогам первого соревновательного дня в копилке сборной Беларуси три медали.

Ранее серебро мужского масс-старта завоевал Антон Смольский, бронзу – Никита Лобастов. Состязания продолжаться 19 ноября гонками преследования.