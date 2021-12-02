Мини-футбол. «Витэн» неудачно стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА

Новости Беларуси. «Витэн» неудачно стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В непростом поединке он минимально уступил «Кайрату» из Казахстана – 2:3. Счет открыли оршанцы, но удержать преимущество не удалось. Впрочем, шансы на победу оставались до финального свистка, но в решающие моменты сильнее были соперники. Следующий матч белорусы проведут уже в пятницу, 3 декабря, против Тюмени.

Напомним, что групповой этап определит четырех участников финальной стадии, которая пройдет весной 2022 года.