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Мини-футбол. «Витэн» неудачно стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА

02 декабря 2021 21:01
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Новости Беларуси. «Витэн» неудачно стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Мини-футбол. «Витэн» неудачно стартовал в элитном раунде Лиги чемпионов УЕФА-1

В непростом поединке он минимально уступил «Кайрату» из Казахстана – 2:3. Счет открыли оршанцы, но удержать преимущество не удалось. Впрочем, шансы на победу оставались до финального свистка, но в решающие моменты сильнее были соперники. Следующий матч белорусы проведут уже в пятницу, 3 декабря, против Тюмени.  

Напомним, что групповой этап определит четырех участников финальной стадии, которая пройдет весной 2022 года.  

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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