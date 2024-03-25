150 юных спортсменов со всей страны! Минск принимает первенство Беларуси по шахматам

150 шахматистов со всех областей принимают участие в первенстве Беларуси. В турнире соревнуются интеллектуалы двух возрастов – до 14 и 16 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Игры проходят по швейцарской системе. По итогам четырех туров лидерами в категории до 14 лет являются Антон Витюк и Ника Венская, до 16 – Серафим Крюковский и Юлия Лиавонова. Порядок мест определяется по сумме очков сыгранных партий и дополнительных показателей.

Александр Столяров, главный судья турнира:

Это важный турнир, потому что обычно в этом возрасте происходит обычно переоценка ценностей. Люди либо остаются в шахматах, либо выбирают что-то другое. То есть это довольно важный возраст, и эти турниры очень показательны, для игроков тоже важны. В возрасте до 14 лет в основном добавились дети младшего возраста, их допускают. Перспективные, стараются доказать, что тоже что-то могут.