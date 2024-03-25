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150 юных спортсменов со всей страны! Минск принимает первенство Беларуси по шахматам

25 марта 2024 20:01
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150 шахматистов со всех областей принимают участие в первенстве Беларуси. В турнире соревнуются интеллектуалы двух возрастов – до 14 и 16 лет, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

150 юных спортсменов со всей страны! Минск принимает первенство Беларуси по шахматам-1

Игры проходят по швейцарской системе. По итогам четырех туров лидерами в категории до 14 лет являются Антон Витюк и Ника Венская, до 16 – Серафим Крюковский и Юлия Лиавонова. Порядок мест определяется по сумме очков сыгранных партий и дополнительных показателей.

150 юных спортсменов со всей страны! Минск принимает первенство Беларуси по шахматам-3

Александр Столяров, главный судья турнира:
Это важный турнир, потому что обычно в этом возрасте происходит обычно переоценка ценностей. Люди либо остаются в шахматах, либо выбирают что-то другое. То есть это довольно важный возраст, и эти турниры очень показательны, для игроков тоже важны. В возрасте до 14 лет в основном добавились дети младшего возраста, их допускают. Перспективные, стараются доказать, что тоже что-то могут.

150 юных спортсменов со всей страны! Минск принимает первенство Беларуси по шахматам-5

На первенстве идет отбор шахматистов для участия в международных стартах, также у ребят старшей категории есть возможность заявить о себе и попасть в списочный состав национальной команды. Победители турнира определятся в пятницу, 29 марта.

# Шахматы

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