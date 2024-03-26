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«Шахтёр» обыграл «Брест» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

26 марта 2024 12:40
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«Шахтер» обыграл «Брест» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» обыграл «Брест» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента-1

Дуэль победителя регулярки и аутсайдера завершилась только в овертайме. Нужно отметить, что фавориты уступали вплоть до середины третьего периода. Причем с разницей в 2 шайбы. Но сумели в итоге перевести встречу в дополнительное время, а затем и победить 5:4. В рядах сильнейших дубль оформил Даниил Лой. Вторая дуэль серии пройдет в среду.

# Хоккей Беларуси

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