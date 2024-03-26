«Шахтёр» обыграл «Брест» в первом матче полуфинальной серии Кубка Президента

Дуэль победителя регулярки и аутсайдера завершилась только в овертайме. Нужно отметить, что фавориты уступали вплоть до середины третьего периода. Причем с разницей в 2 шайбы. Но сумели в итоге перевести встречу в дополнительное время, а затем и победить 5:4. В рядах сильнейших дубль оформил Даниил Лой. Вторая дуэль серии пройдет в среду.