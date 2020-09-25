Анна Сола: у нас в команде все девчонки сильные, поэтому главная задача – справиться со своими какими-то ощущениями

На награды соревнований претендуют не только белорусы. Участие принимают также спортсмены из Монголии и одна биатлонистка из России. К слову, параллельно с чемпионатом также проходит и первенство среди юниоров.

25 сентября в программе дня были спринтерские гонки. Первыми на старт вышли мужчины, в заявке значилась вся основа нашей сборной. Допустив один промах на стойке, победителем стал Дмитрий Лазовский. В двух секундах от него расположился Антон Смольский – у биатлониста по штрафу на обоих рубежах. Замкнул тройку Сергей Бочарников. У юниоров лучшим стал Александр Кошин.

Дмитрий Лазовский, победитель чемпионата Беларуси по летнему биатлону:

Просто старался выйти на дистанцию, совершить минимальное количество ошибок, практически мне это и удалось. И получился достойный результат. В целом могу оценить свою летнюю подготовку: была работа проделана очень серьезная. Могу сказать, что она должна принести свои плоды – мне эта подготовка за этот сезон очень понравилась в отношении двух прошлых лет. Нагрузки все надо переварить, основная задача – их переварить к сезону, и если попадать в основной состав на Кубок мира, то там уже показывать достойные результаты.

У женщин на дистанции также появилась вся основа команды за исключением Ирины Кривко – у спортсменки легкая травма. На финише уже второй год кряду лучшей стала Динара Алимбекова. Взобраться на первую строчку ей не помешали даже два промаха на стойке. Серебряная медаль и один штраф в пассиве у Елены Кручинкиной, третья – Анна Сола с двумя кругами.