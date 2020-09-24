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Главный тренер ХК «Виктория»: «Уровень чемпионата растёт с каждым годом, сейчас на равных борются четыре клуба»

24 сентября 2020 20:11
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Новости Беларуси. В первом матче второго тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд смолевичская «Виктория» праздновала победу над хозяйками поля из СДЮШОР «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Главный тренер ХК «Виктория»: «Уровень чемпионата растёт с каждым годом, сейчас на равных борются четыре клуба»-1

Подопечные Алеси Пётух начали нажимать со старта, однако распечатать ворота соперниц удалось только под занавес первого периода. На 14-й минуте отличилась Полина Кураж. А вот после мячи буквально изрешетили ворота подрастающих минчанок.

Итог встречи – 7:0 в пользу «Виктории».

Главный тренер ХК «Виктория»: «Уровень чемпионата растёт с каждым годом, сейчас на равных борются четыре клуба»-4

Алеся Пётух, главный тренер ХК «Виктория» (Смолевичи):
У нас команда – это сплав молодости и опыта. Естественно, задачу поставили выступить лучше, чем в прошлом сезоне. В прошлом мы стали третьими, четвертыми – на Кубке. Будем стараться попасть в финал чемпионата. Да, амбиции большие, мы будем над этим работать.

Радует, что уровень чемпионата растет с каждым годом, и сейчас на равных борются четыре клуба. Хотелось бы, чтобы было больше.

Главный тренер ХК «Виктория»: «Уровень чемпионата растёт с каждым годом, сейчас на равных борются четыре клуба»-7

Во втором поединке вечера, который состоялся в Гродно, сошлись чемпион «Минск» и вице-чемпион «Ритм». Сильнее оказались столичные хоккеистки – 4:2.

25 сентября состоятся вторые матчи спаренных дуэлей. 3-й тур запланирован на 29-30 сентября.

# Хоккей Беларуси # Алеся Пётух # Полина Кураж # Фотофакт

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