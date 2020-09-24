Главный тренер ХК «Виктория»: «Уровень чемпионата растёт с каждым годом, сейчас на равных борются четыре клуба»

Новости Беларуси. В первом матче второго тура чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди женских команд смолевичская «Виктория» праздновала победу над хозяйками поля из СДЮШОР «Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт» на СТВ.

Подопечные Алеси Пётух начали нажимать со старта, однако распечатать ворота соперниц удалось только под занавес первого периода. На 14-й минуте отличилась Полина Кураж. А вот после мячи буквально изрешетили ворота подрастающих минчанок.

Алеся Пётух, главный тренер ХК «Виктория» (Смолевичи):

У нас команда – это сплав молодости и опыта. Естественно, задачу поставили выступить лучше, чем в прошлом сезоне. В прошлом мы стали третьими, четвертыми – на Кубке. Будем стараться попасть в финал чемпионата. Да, амбиции большие, мы будем над этим работать.

Радует, что уровень чемпионата растет с каждым годом, и сейчас на равных борются четыре клуба. Хотелось бы, чтобы было больше.