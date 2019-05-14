Андриевский стал новым главным тренером минского «Динамо». Рассказываем, кто претендовал на пост

Причем в «Динамо» Андриевский трудился уже дважды. Первый раз он возглавил «зубров» в 2009, второй – в 2012 годах. И вот новое возвращение.

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:

Его можно считать настоящим динамовцем, он играл в «Динамо», он проходил стажировку в «Динамо», он воспитывался, можно сказать, «Динамо» и «Динамо» взрастило его.

Прошел хорошую школу в КХЛ, доказал свою состоятельность в этой лиге, и об этом говорят его успехи в том же «Адмирале», который, при относительно небольшом бюджете, 2 года подряд выходил в плей-офф. У него есть желание в нашем белорусском клубе выжать максимум из всех возможностей, которые у нас есть.

Завтра с утра, будучи еще без контракта, он будет здесь на рабочем месте.