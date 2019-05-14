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Андриевский стал новым главным тренером минского «Динамо». Рассказываем, кто претендовал на пост

14 мая 2019 17:27
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Новости Беларуси. В хоккейном минском «Динамо» новый главный тренер. Вакантное место (срок контракта Андрея Сидоренко истек 30 апреля) 14 мая занял Александр Андриевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Андриевский стал новым главным тренером минского «Динамо». Рассказываем, кто претендовал на пост-1

В послужном списке белорусского специалиста значится «Гомель», где он начинал самостоятельную тренерскую карьеру, минское «Динамо», «Адмирал» и «Сибирь».

Андриевский стал новым главным тренером минского «Динамо». Рассказываем, кто претендовал на пост-4

Причем в «Динамо» Андриевский трудился уже дважды. Первый раз он возглавил «зубров» в 2009, второй – в 2012 годах. И вот новое возвращение.

Андриевский стал новым главным тренером минского «Динамо». Рассказываем, кто претендовал на пост-7

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Его можно считать настоящим динамовцем, он играл в «Динамо», он проходил стажировку в «Динамо», он воспитывался, можно сказать, «Динамо» и «Динамо» взрастило его.

Прошел хорошую школу в КХЛ, доказал свою состоятельность в этой лиге, и об этом говорят его успехи в том же «Адмирале», который, при относительно небольшом бюджете, 2 года подряд выходил в плей-офф. У него есть желание в нашем белорусском клубе выжать максимум из всех возможностей, которые у нас есть.

Завтра с утра, будучи еще без контракта, он будет здесь на рабочем месте.

Андриевский стал новым главным тренером минского «Динамо». Рассказываем, кто претендовал на пост-10

Также Дмитрий Басков подчеркнул, что при выборе главкома, руководство «Динамо» ориентировалось на белорусских специалистов. В том числе рассматривались кандидатуры Андрея Гусова, Михаила Захарова, Павла Перепехина, Сергея Пушкова.

# Хоккей Беларуси # Дмитрий Басков # Фотофакт

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