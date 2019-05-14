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Главным тренером ХК «Динамо-Минск» стал Александр Андриевский

14 мая 2019 12:31
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Новости Беларуси. Наставником минских «зубров» станет 50-летний белорусский хоккейный специалист Александр Андриевский, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главным тренером ХК «Динамо-Минск» стал Александр Андриевский-1

За плечами Андриевского насыщенная игровая карьера. Он выступал в США, Финляндии, Италии, Германии, России. Нападающий стал первым отечественным хоккеистом в НХЛ. Долгие годы был лидером и капитаном национальной сборной. Тренерскую работу Александр Леонидович тоже начинал в «Динамо» в сезоне 2006/07.

Главным тренером ХК «Динамо-Минск» стал Александр Андриевский-4

В руководстве клуба отметили, что при выборе главкома ориентировались на отечественных специалистов, хотя в списке было порядка 10 кандидатов, в том числе и зарубежных. В ближайшее время совместно с руководством «Динамо» Александр Андриевский сформирует свой тренерский штаб.

# Хоккей Беларуси # Александр Андриевский # Фотофакт

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