Главным тренером ХК «Динамо-Минск» стал Александр Андриевский

За плечами Андриевского насыщенная игровая карьера. Он выступал в США, Финляндии, Италии, Германии, России. Нападающий стал первым отечественным хоккеистом в НХЛ. Долгие годы был лидером и капитаном национальной сборной. Тренерскую работу Александр Леонидович тоже начинал в «Динамо» в сезоне 2006/07.

В руководстве клуба отметили, что при выборе главкома ориентировались на отечественных специалистов, хотя в списке было порядка 10 кандидатов, в том числе и зарубежных. В ближайшее время совместно с руководством «Динамо» Александр Андриевский сформирует свой тренерский штаб.