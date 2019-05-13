Виктор Бекша: «У молодых выпал шанс себя проявить на Золотой лиге»

Новости Беларуси. После длительного отечественного клубного чемпионата по волейболу, наступает время национальных сборных. Так, «Раубичи» принимает кэмп мужской сборной Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже известно и расписание белорусов в этом турнире. 26 мая на «Чижовка – Арене» подопечные Виктора Бекши в стартовой игре сыграют с командой Чехии, затем 29 мая принимаем Финляндию. А в первый день лета – 1 июня – наши парни поборются с украинцами.

А вот затем белорусов ожидает три гостевых матча с этими же соперниками. По итогам шести поединков станет понятно, кто смог добыть путевку в основной раунд евротурнира. Туда проходит только победитель квартета. Задача перед белорусами – финал Золотой лиги. В рамках подготовки к соревнованиям, наша сборная проведет два спарринга с Латвией. Перед отъездом националка провела тренировку с воспитанниками лицея МЧС.

Виктор Бекша, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу:

В основном собраны из трех клубов, это «Шахтер» (Солигорск), «Строитель» и «Гомель». К сожалению, несколько ребят травмированы, вот Удрис, который играет в чемпионате России, травмирован Буров со «Строителя». У молодых выпал шанс себя проявить на Золотой лиге. Невысокие пасующие достаточно быстро играют в волейбол, постараемся где-то ускорять игру. Команда у нас защитная. Постараемся действовать от обороны, но в то же время хорошие центральные диагональные.

Команда перспективная. Задача на Золотой лиге – попадание в финал, для этого будем делать все, чтобы там оказаться.