Азаренко вышла во второй круг грунтового турнира категории «Премьер» в Риме

Новости Беларуси. Виктория Азаренко провела первый матч на грунтовом турнире категории «Премьер» в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруска уверенно переиграла китайскую теннисистку Чжан Шуай 6:2, 6:1. Поединок продолжался 1 час 8 минут. В активе Азаренко 4 эйса, а пассиве – одна двойная ошибка.
Во втором круге Виктория Азаренко встретится с шестой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Прежде они встречались дважды в 2015 году, и оба раза сильнее была Азаренко.
Ранее на римском турнире в первом же круге завершила выступление другая белоруска. Александра Саснович уступила словачке Доминике Цибулковой. Турнир в итальянской столице завершится 19 мая.