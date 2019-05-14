Азаренко вышла во второй круг грунтового турнира категории «Премьер» в Риме

Новости Беларуси. Виктория Азаренко провела первый матч на грунтовом турнире категории «Премьер» в Риме, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Во втором круге Виктория Азаренко встретится с шестой ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Прежде они встречались дважды в 2015 году, и оба раза сильнее была Азаренко.