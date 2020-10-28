Андрей Сидоренко возглавил ХК «Неман»

За 4 года специалист привел команду к двум чемпионствам, одному серебру и бронзе. Под руководством Сергея Пушкова «красно-черные» дважды становилась обладателями Кубка Салея и неоднократно участвовали в международных турнирах: хоккейной Лиге чемпионов и Континентальном кубке.

Хоккей. В худшем за 16 лет сезоне Сергей Пушков покидает «Неман»

Однако в 2020 году Гродно выдало худший старт за 16 лет. Это и стало причиной расставания с Пушковым.