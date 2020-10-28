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Андрей Сидоренко возглавил ХК «Неман»

28 октября 2020 12:12
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Новости Беларуси. Конец эпохи в хоккейном Гродно. Главный тренер «Немана» Сергей Пушков покидает свой пост, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Андрей Сидоренко возглавил ХК «Неман»-1

За 4 года специалист привел команду к двум чемпионствам, одному серебру и бронзе. Под руководством Сергея Пушкова «красно-черные» дважды становилась обладателями Кубка Салея и неоднократно участвовали в международных турнирах: хоккейной Лиге чемпионов и Континентальном кубке.  

Хоккей. В худшем за 16 лет сезоне Сергей Пушков покидает «Неман»

Однако в 2020 году Гродно выдало худший старт за 16 лет. Это и стало причиной расставания с Пушковым.  

Андрей Сидоренко возглавил ХК «Неман»-4

Отметим, новым главным тренером «Немана» стал экс-наставник минского «Динамо» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко.  

# Хоккей Беларуси # Андрей Сидоренко # Сергей Пушков # Фотофакт

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