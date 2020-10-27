«Мешков Брест» уходит на карантин, но не перестаёт тренироваться

Однако тренировки не прекращаются: ближайшую неделю спортсмены будут работать самостоятельно в домашних условиях, дистанционно их будет контролировать тренер по физподготовке. У каждого из игроков будет план индивидуальных занятий и специальные фитнес-трекеры, которые позволят мониторить их активность в онлайн-режиме.