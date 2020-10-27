«Мешков Брест» уходит на карантин, но не перестаёт тренироваться

Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» на карантине. Сразу у нескольких игроков команды положительные тесты на коронавирус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Гандбольный клуб «Мешков Брест» на карантине. Сразу у нескольких игроков команды положительные тесты на коронавирус, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Пользуясь паузой в чемпионате страны и Лиге чемпионов, команда уходит на самоизоляцию.
Однако тренировки не прекращаются: ближайшую неделю спортсмены будут работать самостоятельно в домашних условиях, дистанционно их будет контролировать тренер по физподготовке. У каждого из игроков будет план индивидуальных занятий и специальные фитнес-трекеры, которые позволят мониторить их активность в онлайн-режиме.
Следующие матчи у брестчан запланированы на середину ноября: 14-го мешковцы примут «Кронон», а 18-го сыграют в гостях против «Фленсбурга».